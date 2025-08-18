MÃ©tÃ©o du lundi 18 aoÃ»t : Orages attendus sur les cÃ´tes de lâ€™Est et chaleur persistante Ã  lâ€™intÃ©rieur

18-08-2025

Lâ€™Institut national de la mÃ©tÃ©orologie (INM) annonce pour ce lundi 18 aoÃ»t 2025 un temps partiellement nuageux sur la plupart des rÃ©gions, avec des passages plus marquÃ©s sur lâ€™ensemble du pays. Des cellules orageuses, parfois accompagnÃ©es de pluies, sont prÃ©vues notamment sur les rÃ©gions cÃ´tiÃ¨res de lâ€™Est.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur ouest sur le sud, gÃ©nÃ©ralement faible Ã  modÃ©rÃ© mais devenant relativement plus fort en cours dâ€™aprÃ¨s-midi sur le sud-est. La mer sera peu agitÃ©e Ã  agitÃ©e, en particulier au niveau du Golfe de GabÃ¨s.

CÃ´tÃ© tempÃ©ratures, elles oscilleront entre 30 et 35 Â°C sur les rÃ©gions cÃ´tiÃ¨res et les hauteurs, et varieront entre 36 et 40 Â°C ailleurs. Dans le sud-ouest, le mercure pourrait grimper jusquâ€™Ã  43 Â°C sous lâ€™effet de coups de sirocco.

