Météo du lundi 20 avril 2026 : hausse des températures et ciel changeant en fin de journée

20-04-2026

L’Institut national de la météorologie annonce un temps globalement clément pour ce début de semaine, avant quelques nuages sur le Centre et le Sud.

Le ciel sera dégagé ce lundi sur l’ensemble du territoire national, mais se couvrira progressivement dans l’après-midi sur les régions du Centre et du Sud, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Des températures en nette hausse

Le mercure poursuit sa progression saisonnière, avec des maximales atteignant 26 degrés dans le Nord du pays.

Un vent s’intensifiant en cours de journée

Les vents souffleront faibles à modérés en matinée, avant de se renforcer dans l’après-midi, notamment près des côtes et dans les zones de hauteur.

Mer peu agitée

Les conditions maritimes resteront calmes sur l’ensemble du littoral, l’INM signalant une mer peu agitée pour cette journée.

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