Météo du lundi 25 août : Orages attendus dans le Centre-ouest

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que la journée du lundi 25 août sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Des cellules orageuses feront leur apparition dans l’après-midi sur les régions du Centre-ouest, pouvant être accompagnées de pluies éparses.

Les températures connaîtront une légère hausse, tandis que le vent soufflera fort à proximité des côtes. La mer sera, pour sa part, peu agitée, selon les prévisions de l’INM.

Gnetnews