Météo du lundi : orages en vue sur les hauteurs, chaleur intense au Sud

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit un ciel partiellement nuageux pour ce lundi, avec des épisodes orageux localisés.

Des cellules orageuses accompagnées de précipitations sont attendues sur les hauteurs du Nord et du Centre du pays. Le reste du territoire sera placé sous un ciel voilé à nuageux.

Côté températures, le mercure oscillera entre 28 et 32°C sur les zones côtières, et entre 33 et 37°C à l’intérieur des terres. L’extrême Sud enregistrera, quant à lui, des pics pouvant atteindre 40°C.

Le vent restera faible à modéré sur l’ensemble du pays, et la mer sera peu agitée.