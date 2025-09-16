Météo du mardi 16 septembre : Quelques nuages et températures en hausse

Le temps sera généralement peu nuageux ce mardi 16 septembre 2025 sur l’ensemble du pays, avec une tendance à l’accumulation de nuages dans l’après-midi sur les régions ouest du centre et du sud, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Les températures maximales varieront entre 30 et 34 °C sur les zones côtières et les régions montagneuses, et oscilleront entre 35 et 39 °C dans le reste du pays.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera généralement faible à modéré, avant de se renforcer légèrement en fin de journée près des côtes nord et sur les hauteurs.

La mer sera globalement calme à peu agitée, devenant progressivement agitée dans la région de Sidi Mechreg–Cap Serrat, dans le gouvernorat de Bizerte.

Gnetnews