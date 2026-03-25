Météo du mercredi 25 mars 2026 : nuages passagers et légère hausse des températures au nord et au centre

25-03-2026

Une journée relativement calme en perspective, avec des vents soutenus sur les côtes et une mer agitée.

La journée de mercredi sera marquée par le passage de nuages sur la plupart des régions du pays, sans perturbations majeures attendues. Le ciel restera partiellement voilé sans que des précipitations significatives ne soient prévues.

Le vent soufflera du secteur ouest, relativement fort à proximité des côtes et faible à modéré à l’intérieur des terres. En mer, les conditions seront agitées, particulièrement dans les zones côtières, invitant à la prudence les usagers du littoral.

Côté températures, une légère remontée du mercure est attendue dans le nord et le centre, avec des maximales oscillant entre 17 et 21°C. Dans le sud, les températures resteront stables sans changements notables.

Fil d'actualités

Classement QS 2026 : l’Université de Tunis El Manar se distingue

26-03-2026

Moyen-Orient : Trump évoque des négociations secrètes, Téhéran

26-03-2026

Réserves en devises : la Tunisie franchit le seuil des 25 milliards

26-03-2026

Météo du jeudi 26 mars 2026 : pluies au nord, vents forts et mer t

26-03-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Classement QS 2026 : l’Université de Tunis El Manar se distingue dans 14 disc

26-03-2026

Moyen-Orient : Trump évoque des négociations secrètes, Téhéran dément et l

26-03-2026

Réserves en devises : la Tunisie franchit le seuil des 25 milliards de dinars,

26-03-2026

Météo du jeudi 26 mars 2026 : pluies au nord, vents forts et mer très agitée

26-03-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025