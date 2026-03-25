Météo du mercredi 25 mars 2026 : nuages passagers et légère hausse des températures au nord et au centre

Une journée relativement calme en perspective, avec des vents soutenus sur les côtes et une mer agitée.

La journée de mercredi sera marquée par le passage de nuages sur la plupart des régions du pays, sans perturbations majeures attendues. Le ciel restera partiellement voilé sans que des précipitations significatives ne soient prévues.

Le vent soufflera du secteur ouest, relativement fort à proximité des côtes et faible à modéré à l’intérieur des terres. En mer, les conditions seront agitées, particulièrement dans les zones côtières, invitant à la prudence les usagers du littoral.

Côté températures, une légère remontée du mercure est attendue dans le nord et le centre, avec des maximales oscillant entre 17 et 21°C. Dans le sud, les températures resteront stables sans changements notables.