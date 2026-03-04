Météo du mercredi 4 mars 2026 : ciel nuageux et légère hausse des températures

04-03-2026

La journée de mercredi sera marquée par un temps globalement stable sur l’ensemble du territoire tunisien, avec toutefois l’apparition de nuages passagers dans la plupart des régions

Les vents souffleront du secteur sud-est et se montreront relativement forts, voire localement forts à proximité du littoral. Dans les régions intérieures, ils resteront faibles à modérés.

Les conditions en mer seront difficiles, avec une mer très agitée sur une grande partie du littoral. Le golfe de Gabès connaîtra quant à lui une mer agitée. Les marins et plaisanciers sont invités à la prudence.

Le mercure est attendu en légère progression par rapport aux jours précédents. Les régions intérieures afficheront des températures comprises entre 22 et 26 degrés, tandis que le littoral bénéficiera d’une douceur plus marquée, avec des maximales pouvant atteindre 28 degrés.

