Météo du vendredi 29 mai 2026 : chaleur en hausse et orages attendus sur plusieurs régions

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien ce vendredi. Les nuages se feront plus denses en cours d’après-midi, accompagnés de cellules orageuses et de pluies éparses sur le nord-ouest, le centre et l’extrême sud du pays.

Les vents souffleront du secteur est, faibles à modérés, sur une mer peu agitée.

Les températures sont en légère hausse, oscillant entre 28 et 32 degrés sur les côtes et les hauteurs, et entre 33 et 37 degrés dans les autres régions.