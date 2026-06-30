Météo : orages et grêle attendus dans plusieurs régions

Le temps sera partiellement nuageux mardi sur l’ensemble de la Tunisie, avant que la nébulosité ne se renforce progressivement l’après-midi sur le Centre, ainsi que localement sur le Nord et le Sud, selon les prévisions météorologiques.

Des cellules orageuses devraient se développer dans ces régions, apportant des pluies parfois intenses accompagnées de chutes de grêle, avant de s’étendre vers certaines zones de l’Est du pays.

Côté températures, une légère baisse est annoncée. Les maximales oscilleront entre 30 et 34 degrés sur le littoral et les zones de hauteurs, tandis qu’elles atteindront entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions.

Concernant les vents, ils souffleront du secteur nord sur le Nord du pays et du secteur est sur le Centre et le Sud, avec une intensité relativement forte près des côtes et dans le Sud, plus faible à modérée ailleurs.

En mer, on annonce des vagues agitées sur les côtes nord, tandis que le reste du littoral connaîtra une mer peu agitée à moutonneuse.