Météo : temps partiellement nuageux et hausse des températures attendue ce lundi

29-06-2026

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce un temps globalement partiellement nuageux ce lundi 29 juin 2026, marqué par une nette hausse des températures.

Selon les prévisions, des cellules orageuses accompagnées de pluies pourraient se former dans l’après-midi, touchant d’abord l’ouest du pays avant de gagner l’est.

Côté vent, les régions du nord connaîtront un flux de secteur nord, tandis que le centre et le sud seront concernés par un vent de secteur est, de faible à modéré, se renforçant légèrement sur l’extrême sud. La mer sera peu agitée.

Les températures, en hausse, oscilleront entre 30 et 34 degrés sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 35 et 39 degrés dans le reste des régions. Le sud-ouest pourrait quant à lui voir le mercure grimper jusqu’à 41 degrés, sous l’effet de coups de sirocco.

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