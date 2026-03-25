Métro de Tunis : recrudescence des actes de vandalisme, la Transtu annonce des poursuites

La Société des transports de Tunis tire la sonnette d’alarme face à une série d’agressions visant ses rames de métro. Deux incidents distincts, survenus mardi, ont fait un blessé et causé d’importants dégâts matériels.

Dans un communiqué publié mercredi, la Société des transports de Tunis a exprimé sa ferme détermination à engager des poursuites judiciaires contre les auteurs d’actes de vandalisme et de troubles, après une recrudescence des agressions ciblant le réseau du métro léger.

Le premier incident s’est produit vers 15h55 à la station « 14 Janvier », sur la ligne n°5. Une rame a été prise pour cible par un groupe de jeunes qui ont procédé à des jets de pierres et à des actes de dégradation. Bilan : un passager blessé à l’épaule, ainsi que la destruction d’une grande vitre et de deux vitres de portes.

Selon les premiers éléments, les individus étaient montés à bord à la station « Intilaka », en direction du centre-ville. Ils auraient tenté de forcer la cabine de conduite avant de se livrer à des actes de sabotage. Un passager intervenu pour s’y opposer a été agressé au gaz lacrymogène, dans une tentative de vol de son téléphone portable. L’intervention d’autres usagers a finalement contraint les assaillants à quitter la rame, qu’ils ont ensuite caillassée.

Un procès-verbal a été dressé et les forces de sécurité ont procédé à l’arrestation de deux suspects après une opération de ratissage.

Quelques heures plus tard, vers 19h25, un second incident a été signalé sur la ligne n°6 en direction d’El Mourouj. Une rame immobilisée à la station « Menachou » en raison d’une panne technique a été attaquée par un groupe de mineurs, qui ont brisé la vitre d’une porte. Trois suspects ont été rapidement interpellés.

La Transtu a fermement condamné ces actes, estimant qu’ils mettent en péril la sécurité des passagers ainsi que l’intégrité des équipements. Elle a appelé à une mobilisation collective pour lutter contre ces phénomènes, affirmant qu’aucune tolérance ne sera accordée afin de préserver la continuité du service public de transport.