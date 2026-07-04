Mondial 2026 : La France, comme en 98

04-07-2026

Dans un huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 disputé sous une chaleur étouffante frôlant les 38°C à Philadelphie, l’équipe de France a validé son billet pour les quarts de finale en s’imposant logiquement mais dans la douleur face à un Paraguay ultra-défensif (1-0) exactement comme en 1998.

Malgré une domination territoriale écrasante qui a vu les Bleus confisquer le ballon durant toute la première période sans parvenir à tromper le bloc compact de l’Albirroja, la situation s’est finalement décantée au retour des vestiaires grâce à l’entrée dynamique de Désiré Doué ; ce dernier a provoqué un penalty validé par la VAR, permettant à Kylian Mbappé de prendre à contre-pied le gardien Orlando Gill à la 69e minute pour inscrire son septième but de la compétition.

Grâce à cette solidité à toute épreuve face à des Sud-Américains inoffensifs, les hommes de Didier Deschamps poursuivent leur aventure américaine et retrouveront le Maroc au prochain tour pour une place dans le dernier carré.

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