Mondial 2026 : La Colombie domine le Panama

18-06-2026

Pour son entrée en lice dans le Groupe K de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la Colombie a assumé son statut de favorite en s’imposant 3 buts à 1 face à une vaillante équipe d’Ouzbékistan au Mexico City Stadium. Dès l’entame du match, les hommes de Néstor Lorenzo ont confisqué le ballon et imposé un rythme soutenu à des Ouzbeks regroupés en défense pour leur tout premier match de l’histoire en phase finale de Mondial.

Après avoir trouvé le poteau à la 33ème minute, l’intenable ailier Luis Díaz s’est mué en passeur décisif juste avant la pause (40ème) en ajustant un centre millimétré pour le latéral Daniel Muñoz, dont la reprise de volée consécutive à une inspiration de Jefferson Lerma a permis aux Sud-Américains de virer en tête.

La seconde période a offert un scénario des plus animés aux 80 000 spectateurs présents. Contre toute attente, les joueurs entraînés par Fabio Cannavaro ont égalisé à la 60ème minute grâce à Abbosbek Fayzullaev, qui a propulsé de la tête un ballon repoussé par le gardien Camilo Vargas, inscrivant ainsi le premier but historique de son pays dans la compétition.

Piquée au vif, la Colombie n’a mis que cinq minutes à réagir : profitant d’un ballon récupéré par Gustavo Puerta, Luis Díaz a redonné l’avantage aux siens d’une frappe à ras de terre. Malgré une fin de match intense où les Asiatiques ont poussé et touché la transversale, le remplaçant Jaminton Campaz a définitivement scellé le succès des Cafeteros à la 99ème minute d’un coup de casque autoritaire, propulsant la Colombie seule en tête de son groupe.

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