Mondial 2026 : La composition du staff technique de la Tunisie

La Fédération Tunisienne de Football a communiqué aujourd’hui la composition complète du nouveau staff technique de la sélection tunisienne.

A la suite de la résiliation du contrat de Sabri Lamouchi, Hervé Renard a été nommé nouveau sélectionneur national. Il sera assisté dans sa mission par Frédéric Biancalani.

Le poste d’entraineur des gardiens a été confié à Gilles Fouache.

Le préparateur physique de la sélection tunisienne sera David Barriac et il sera assisté par Anis Kazouz.

Wahbi Khazri, Helmi Kechaou, Anis Ben Mlik et Alexandre Kerveillant seront chargés de l’évaluation des performances.