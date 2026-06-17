Mondial 2026 : L’Angleterre répond présent !

17-06-2026

Au terme d’un choc spectaculaire et prolifique, l’Angleterre a pris le meilleur sur la Croatie en s’imposant sur le score de 4-2 pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026. Dans ce remake des confrontations historiques récentes, les Three Lions ont fait parler la foudre offensivement pour faire plier le bloc croate, malgré la résistance technique et l’expérience des Vatreni qui ont réussi à faire trembler les filets à deux reprises.

Cette victoire cruciale et riche en buts permet aux hommes de Thomas Tuchel d’engranger trois points précieux et de lancer idéalement leur tournoi mondial, tandis que la Croatie devra rapidement corriger ses largesses défensives pour la suite de la compétition.

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