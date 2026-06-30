Mondial 2026 : Haaland porte la Norvège aux huitièmes

Au terme d’un seizième de finale particulièrement intense de la Coupe du monde 2026 à Dallas, la Norvège s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en s’imposant sur le fil face à la Côte d’Ivoire (2-1). Bien que dominateurs et entreprenants à l’image de Nicolas Pépé, les Éléphants se sont fait surprendre en fin de première période par une superbe frappe enroulée d’Antonio Nusa (39e).

Au retour des vestiaires, le coaching ivoirien a payé grâce à l’entrant Amad Diallo, auteur d’un sauvetage sur sa ligne avant d’égaliser magnifiquement à la 74e minute après un une-deux inspiré.

Alors que la rencontre devenait de plus en plus indécise, l’inévitable Erling Haaland a surgi à la 86e minute pour reprendre un centre à ras de terre de Patrick Berg et offrir un succès historique aux Scandinaves, préservé dans le temps additionnel grâce à une parade décisive d’Ørjan Nyland sur un ultime coup franc de Diallo.