Mondial 2026-Allemagne : Manuel Neuer tire sa révérence

Marqué par l’élimination prématurée de l’équipe d’Allemagne en Coupe du monde, à la suite d’une défaite aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale, le gardien Manuel Neuer a annoncé avoir pris sa retraite internationale.

À 40 ans, Manuel Neuer totalise 128 sélections entre 2009 et 2026. Il a disputé cinq phases finales de Coupe du monde (2010, 2014, 2018, 2022 et 2026), remportant notamment le titre en 2014 au Brésil, ainsi que quatre éditions de l’Euro (2012, 2016, 2021 et 2024).