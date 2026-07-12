Mondial 2026 : L’Argentine au forceps

Au terme d’un quart de finale particulièrement intense au Stade de Kansas City, l’Argentine a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant péniblement face à une vaillante équipe de Suisse (3-1 après prolongation).

L’Albiceleste avait pourtant idéalement lancé les hostilités dès la 10e minute grâce à une tête d’Alexis Mac Allister sur un corner de Lionel Messi, mais la Nati a réagi avec caractère et est parvenue à égaliser à la 67e minute par l’intermédiaire de Dan Ndoye.

Le tournant de la rencontre a eu lieu à la 72e minute avec l’expulsion de l’attaquant suisse Breel Embolo pour un second carton jaune consécutif à une simulation, réduisant ses partenaires à dix.

Malgré une résistance héroïque des Helvètes pour arracher la prolongation, le verrou a fini par sauter à la 112e minute sur un magnifique chef-d’œuvre enroulé de Julián Álvarez, avant que Lautaro Martínez ne scelle définitivement la victoire argentine dans le temps additionnel de la prolongation (120’+1) sur un ultime contre, propulsant le tenant du titre vers un choc XXL contre l’Angleterre en demi-finale.