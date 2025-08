Mondiaux de natation : Une nouvelle médaille d’Or pour Jaouadi

Le nageur tunisien Ahmed Jaouadi a décroché, ce dimanche, la médaille d’or du 1500 mètres nage libre lors des Championnats du monde des sports aquatiques organisés à Singapour.

Jaouadi a remporté la course en 14 minutes, 34 secondes et 41 centièmes, devançant l’Allemand Sven Schwarz, deuxième avec un temps de 14:35.69, et l’Américain Bobby Finke, troisième avec 14:36.60. Il s’agit de la deuxième médaille d’or remportée par le Tunisien dans cette compétition, après celle du 800 mètres nage libre obtenue mercredi dernier.

Âgé de 20 ans, Ahmed Jaouadi s’était déjà illustré en 2024 lors des Championnats du monde en bassin court à Budapest, en remportant l’or sur 1500 m et le bronze sur 800 m. Aux Jeux olympiques de Paris 2024, il avait terminé quatrième du 800 m et sixième du 1500 m nage libre.