Mort d’un Tunisien en France : Des avocats déposent une plainte pour homicide

05-09-2025

Quatre avocats tunisiens, dirigés par Me Mounir Ben Salha, ont déposé vendredi une plainte à Marseille après la mort violente d’un ressortissant tunisien en France. Ils dénoncent un « homicide non justifié » et annoncent leur intention de saisir ultérieurement la justice internationale.

Dans une interview sur Jawhara FM, Me Ben Salha a précisé que l’équipe se trouvait sur place pour formaliser la plainte. Selon lui, la victime, en état de forte agitation après avoir été victime d’une agression, aurait dû être protégée par la police française au lieu d’être exposée à un danger mortel.

L’avocat qualifie l’acte de meurtre prémédité et injustifié et dénonce un climat de haine à l’encontre de la communauté tunisienne en France. « La diaspora tunisienne fait aujourd’hui face à une campagne de stigmatisation et de racisme enracinée dans des mentalités anciennes », a-t-il déclaré.

Cette initiative judiciaire intervient après que le ministère tunisien des Affaires étrangères a convoqué l’intérimaire de l’ambassade de France à Tunis pour exprimer une protestation officielle suite à la mort du citoyen tunisien.

