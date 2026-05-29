Nucléaire iranien : Vance fait état de « progrès significatifs » dans les négociations

29-05-2026

Le vice-président américain J. D. Vance a déclaré jeudi que les États-Unis et l’Iran avaient accompli « beaucoup de progrès » dans leurs négociations en vue d’un accord, tout en précisant que Donald Trump n’était pas encore prêt à l’avaliser.

« Nous sommes en train de négocier certaines formulations », a indiqué J. D. Vance devant des journalistes, exprimant l’espoir que les discussions continuent d’avancer jusqu’à ce que « le président soit en mesure d’approuver l’accord ». Il a toutefois tempéré ces déclarations en soulignant que l’issue « reste encore à déterminer ».

Fil d'actualités

Moisson 2025-2026 : une récolte céréalière attendue en hausse, a

29-05-2026

Tabagisme : des consultations gratuites de sevrage disponibles dans

29-05-2026

Sécurité routière : 487 morts en cinq mois, une hausse alarmante

29-05-2026

Télécommunications : le chiffre d’affaires dépasse le milli

29-05-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di

Fil d'actualités

Moisson 2025-2026 : une récolte céréalière attendue en hausse, avec plus de

29-05-2026

Tabagisme : des consultations gratuites de sevrage disponibles dans les hôpitau

29-05-2026

Sécurité routière : 487 morts en cinq mois, une hausse alarmante de 14,59%

29-05-2026

Télécommunications : le chiffre d’affaires dépasse le milliard de dinar

29-05-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025