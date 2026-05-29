Nucléaire iranien : Vance fait état de « progrès significatifs » dans les négociations

Le vice-président américain J. D. Vance a déclaré jeudi que les États-Unis et l’Iran avaient accompli « beaucoup de progrès » dans leurs négociations en vue d’un accord, tout en précisant que Donald Trump n’était pas encore prêt à l’avaliser.

« Nous sommes en train de négocier certaines formulations », a indiqué J. D. Vance devant des journalistes, exprimant l’espoir que les discussions continuent d’avancer jusqu’à ce que « le président soit en mesure d’approuver l’accord ». Il a toutefois tempéré ces déclarations en soulignant que l’issue « reste encore à déterminer ».