Olfa Hamdi annonce avoir reÃ§u des correspondances officielles de lâ€™UE et des Ã‰tats-Unis

18-08-2025

La prÃ©sidente du parti TroisiÃ¨me RÃ©publique, Olfa Hamdi, a dÃ©clarÃ©, lundi 18 aoÃ»t 2025, avoir reÃ§u deux correspondances internationales : lâ€™une Ã©manant de la prÃ©sidente de la Commission europÃ©enne, Ursula von der Leyen, et lâ€™autre du prÃ©sident amÃ©ricain Donald Trump.

Selon un communiquÃ© publiÃ© par son parti, ces lettres soulignent les intÃ©rÃªts et engagements communs autour des questions de justice, sÃ©curitÃ© nationale et primautÃ© du droit.

Au lendemain de lâ€™assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale du parti, tenue le 17 aoÃ»t Ã  Tunis, Olfa Hamdi a affirmÃ©, en sa qualitÃ© autoproclamÃ©e dâ€™ Â« autoritÃ© civile constitutionnelle transitoire Â», que la Tunisie demeure engagÃ©e Ã  respecter la continuitÃ© de lâ€™Ã‰tat et ses obligations internationales, conformÃ©ment Ã  la Convention de Vienne sur le droit des traitÃ©s.

Le communiquÃ© insiste Ã©galement sur le rÃ´le de cette Â« autoritÃ© transitoire Â» dans le maintien de la capacitÃ© diplomatique de la Tunisie et dans le respect de ses engagements internationaux. Il avertit que toute tentative administrative ou judiciaire visant Ã  remettre en cause le mandat du parti ou Ã  entraver la continuitÃ© des engagements internationaux du pays constituerait une atteinte grave Ã  la lÃ©gitimitÃ© de lâ€™Ã‰tat.

Le parti affirme que de telles tentatives seraient confrontÃ©es dans le cadre du droit constitutionnel transitoire et des traitÃ©s en vigueur.

