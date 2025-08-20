Ouverture des inscriptions en ligne pour les classes préparatoires 2025-2026

20-08-2025

Les inscriptions à distance pour les enfants nés en 2020, candidats à intégrer les classes préparatoires pour l’année scolaire 2025-2026, seront ouvertes du 22 août au 4 septembre 2025.

Selon un communiqué conjoint des ministères de l’Éducation, de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors, ainsi que des Affaires religieuses, cette procédure concerne les établissements primaires publics et privés, les jardins d’enfants ainsi que les écoles coraniques.

Les inscriptions se feront exclusivement en ligne à partir de midi, via la plateforme : www.preparatoire.education.tn.

Afin de faciliter la démarche, le ministère de l’Éducation mettra à disposition des parents un guide pratique ainsi que des vidéos explicatives disponibles sur le site officiel.

