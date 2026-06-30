Plan de développement 2026-2030 : le ministre de l’Économie auditionné mardi à l’ARP

30-06-2026

L’Assemblée des représentants du peuple tiendra ce mardi 30 juin 2026 une séance d’audition consacrée au projet de Plan de développement 2026-2030, au cours de laquelle sera entendu le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Selon un communiqué du Parlement, cette séance se tiendra à 10 heures dans la salle Radhia Haddad et réunira l’ensemble des commissions permanentes dans le cadre d’une session commune.

La semaine dernière, le président de l’ARP avait présidé une réunion de concertation portant sur la méthodologie d’examen du Plan de développement 2026-2030, au cours de laquelle les participants ont examiné et discuté la méthode de travail proposée pour l’étude du projet.

À l’issue de cette réunion, il a été décidé d’organiser une série de séances d’audition communes avec plusieurs membres du gouvernement. Présidées par le président du Parlement ou l’un de ses vice-présidents, ces réunions se dérouleront selon un calendrier qui sera fixé ultérieurement, dans l’objectif d’approfondir l’examen des différentes composantes du plan et de mieux cerner ses objectifs et ses programmes.

Les commissions parlementaires seront ensuite chargées de réunir leurs observations dans un rapport de synthèse, qui sera soumis au bureau du Parlement pour examen, avant la programmation d’une séance plénière consacrée au projet de loi portant approbation du Plan de développement 2026-2030.

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