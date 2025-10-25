Premier League-J09 : Man Utd enchaîne face à Brighton

Manchester United a remporté une victoire spectaculaire contre Brighton & Hove Albion sur le score de 4 à 2 lors de cette journée de Premier League, décrochant ainsi son troisième succès consécutif en championnat et se hissant provisoirement dans le Top 4 du classement. Les Red Devils ont pris l’avantage grâce à Matheus Cunha à la 24e minute, puis ont doublé la mise par Casemiro (dont le tir a été dévié) pour mener 2-0 à la mi-temps.

En seconde période, Bryan Mbeumo a porté le score à 3-0 avant que Brighton ne réduise l’écart par Danny Welbeck, puis par Kostoulas dans le temps additionnel, mais Mbeumo a finalement scellé la victoire de Manchester United avec un quatrième but en toute fin de match.