Premier League-J20 : Arsenal s’impose face Ã Bournemouth

Pour son premier match de l’annÃ©e 2026, Arsenal a dÃ» s’employer pour s’imposer sur la pelouse de Bournemouth (2-3) ce samedi 3 janvier, lors de la 20e journÃ©e de Premier League. La rencontre a dÃ©butÃ© par une grosse frayeur pour les Gunners lorsque Evanilson a profitÃ© d’une erreur de Gabriel pour ouvrir le score dÃ¨s la 10e minute, mais le dÃ©fenseur brÃ©silien s’est rachetÃ© peu aprÃ¨s en Ã©galisant (16e). C’est en seconde pÃ©riode que Declan Rice a pris les choses en main en s’offrant un doublÃ© dÃ©cisif (54e, 71e), permettant aux siens de faire le break. MalgrÃ© une fin de match sous haute tension aprÃ¨s la rÃ©duction du score spectaculaire du jeune FranÃ§ais Ã‰li Junior Kroupi (76e), les hommes de Mikel Arteta ont tenu bon.

Ce succÃ¨s prÃ©cieux permet Ã Arsenal de consolider son fauteuil de leader et de prendre provisoirement six points d’avance sur son dauphin.