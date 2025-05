Projet de dÃ©veloppement : KaÃ¯s SaÃ¯ed appelle Ã  une nouvelle planification Ã©conomique fondÃ©e sur les rÃ©gions

Projet de développement : Kaïs Saïed appelle à une nouvelle planification économique fondée sur les régions

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mercredi 14 mai 2025 au Palais de Carthage, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh. Cette rencontre a été consacrée à l’examen des réunions récemment tenues avec les membres des conseils régionaux, dans le cadre de l’élaboration des projets de plans de développement.

Le chef de l’État a souligné que ces plans régionaux constitueront la base des futurs projets de développement, appelés à devenir des références fondamentales dans la quête d’une véritable justice économique et sociale. Il a insisté sur la nécessité de rompre avec les choix politiques et économiques antérieurs, jugés responsables des inégalités actuelles.

Dans cette optique, Kaïs Saïed a donné ses instructions afin d’assurer une écoute attentive aux propositions des représentants des conseils régionaux. Il a appelé à la consolidation de ces différentes visions dans un rapport final, qui servira de socle à un futur projet de loi. « Les solutions et projets ne doivent pas être imposés depuis le centre comme s’il s’agissait de faveurs ou de dons, mais être la concrétisation des revendications de ceux qui ont souffert de l’exclusion, de la marginalisation et de la pauvreté », a-t-il affirmé.

Le président de la République a, par ailleurs, évoqué la création du Secrétariat d’État à la Planification en 1961, qui avait permis d’enregistrer des résultats notables sur les plans économique et social. Toutefois, selon lui, la notion de planification doit aujourd’hui aller au-delà de son acception classique. Elle doit incarner une volonté de transformation structurelle en phase avec l’esprit du soulèvement populaire du 17 décembre 2010, né de l’intérieur du pays et culminant avec le sit-in historique de la Kasbah.

Kaïs Saïed a conclu en affirmant que les citoyens sont pleinement capables d’imaginer des solutions efficaces et de s’engager résolument en faveur d’un développement équilibré et équitable sur l’ensemble du territoire. Un engagement, a-t-il dit, qui repose à la fois sur un nouveau mode de planification et une volonté affirmée d’aller de l’avant.

Gnetnews