Prolifération de moustiques près du lac Ichkeul: campagnes de nébulisation lancées à Bizerte

Face à la multiplication de l’insecte Chironomidae, proche du moustique mais non piqueur, dans les délégations de Menzel Bourguiba, Tinja et Mateur, les autorités régionales ont décidé d’intensifier leurs interventions sur le terrain.

À l’issue d’une visite d’inspection conduite par une équipe pluridisciplinaire, administrative, technique, sanitaire et environnementale, dans les environs du lac Ichkeul et des sites avoisinants, il a été décidé de lancer de vastes campagnes de nébulisation thermique à l’aide de camions spécialement équipés, dès ce mardi soir, couvrant l’ensemble des quartiers des trois délégations concernées.

La direction régionale de la santé de Bizerte a tenu à rassurer la population : le Chironomidae n’est ni piqueur, ni vecteur de maladies, et ne présente aucun danger pour la santé publique. Le traitement retenu est qualifié d’organique, respectueux des équilibres environnementaux propres à cette zone classée au patrimoine mondial.

Les services municipaux ont par ailleurs appelé les habitants à fermer temporairement les établissements publics lors du passage des camions de nébulisation, et à suivre les recommandations des autorités sécuritaires, municipales et sanitaires durant les opérations.