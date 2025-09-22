Radès : Saisie de près d’une demi-tonne de drogue dissimulée dans un conteneur d’électroménager

22-09-2025

Le ministère public près le Tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné la mise en garde à vue d’une employée d’une société privée active dans le transport maritime ainsi que d’un fonctionnaire de la Douane, dans le cadre d’une vaste affaire de trafic de stupéfiants.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un conteneur en provenance d’un pays européen, officiellement destiné à une société spécialisée dans l’importation et la distribution d’appareils électroménagers, a attiré l’attention des autorités au port commercial de Radès.

Une fouille approfondie menée par les agents de la Garde nationale a permis de découvrir une quantité massive de drogue, estimée à plusieurs centaines de kilogrammes – près d’une demi-tonne – dissimulée avec soin entre des équipements de cuisine et des machines électroménagères.

L’affaire a été confiée à l’unité spécialisée de lutte antidrogue de la Garde nationale à Ben Arous, qui poursuit les investigations pour déterminer les ramifications de ce réseau et identifier d’éventuels autres complices.

