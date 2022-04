Radhi Jaidi : « Nous sommes venus à Alger pour gagner »

Lors de la conférence de presse organisée à la veille du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique qui opposera l’ES Setif à l’ES Tunis, le coach Sang et or a déclaré : « Nous sommes venus à Alger pour gagner. Nous sommes bien conscients que la mission sera difficile contre un adversaire de qualité. Nous avons visionné l’ESS et nous pensons connaitre ses points forts mais aussi ses lacunes. La présence du public ? Cela ne nous pose aucun problème. Bien au contraire ».

GnetNews