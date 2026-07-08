Rapport annuel de la BCT 2025 : recul du refinancement bancaire, appréciation du dinar face au dollar

Le rapport annuel 2025 de la Banque centrale de Tunisie (BCT), publié mardi, dresse un état des lieux détaillé du système bancaire et monétaire tunisien, marqué par plusieurs évolutions significatives.

Baisse continue du refinancement bancaire

Le volume global du refinancement des banques auprès de la BCT a poursuivi sa décrue en 2025, traduisant un allègement des besoins de liquidité du secteur bancaire par rapport à 2024. L’encours s’est établi à 11,594 milliards de dinars à fin 2025, contre 13,1043 milliards un an plus tôt, soit un repli de 11,5%. Selon la Banque centrale, cette évolution reflète le ralentissement de l’activité des autres institutions de dépôt, en particulier la forte baisse de leur contribution au financement de l’économie.

La BCT précise toutefois que cette tendance n’a pas été linéaire tout au long de l’année : le refinancement avait culminé à 15,120 milliards de dinars en mars 2025, sous l’effet de tensions accrues sur la liquidité bancaire, avant d’entamer une baisse progressive. Cette dynamique s’est confirmée au premier trimestre 2026, avec un encours ramené à 11,257 milliards de dinars.

Un réseau bancaire en légère expansion

Le nombre de banques et établissements financiers agréés en Tunisie est resté stable, à 47 institutions en 2025. Le réseau d’agences s’est en revanche étoffé, avec 17 nouvelles ouvertures portant leur nombre total de 2 064 fin 2024 à 2 081 fin 2025. La densité bancaire s’est ainsi légèrement améliorée, passant d’une agence pour 5 759 habitants en 2024 à une agence pour 5 754 habitants en 2025.

Hausse des émissions de billets et de pièces

Le volume des nouveaux billets mis en circulation a atteint 117 millions de coupures en 2025, pour une valeur totale de 3,509 milliards de dinars, en hausse de 15,3% sur un an. Ces nouvelles émissions représentent 28% de la valeur totale des retraits de billets, en complément des liquidités issues du tri des billets déposés en banque. Pour répondre à la demande croissante de liquidités sur la période 2026-2027, la BCT avait lancé dès 2024 un programme de fabrication de l’ensemble des catégories de billets, dont les premières livraisons ont débuté en 2025.

L’émission de pièces de monnaie a connu une progression encore plus marquée, avec une hausse de 57,2% en volume (30 millions de pièces) et de 46,2% en valeur (19 millions de dinars).

Le dinar en nette appréciation face au dollar

Sur le plan des changes, le dinar tunisien s’est apprécié de 9,8% face au dollar américain à fin 2025 par rapport à fin 2024, tout en se dépréciant de 1,6% face à l’euro. Cette évolution, plus marquée durant les sept premiers mois de l’année, s’explique principalement par le repli du dollar face à l’euro sur le marché international des changes, la devise américaine ayant perdu plus de 12% de sa valeur sur cette période.

En moyenne annuelle, le dinar est resté globalement stable face à l’euro en 2025 par rapport à l’année précédente, tout en enregistrant une appréciation de 3,8% vis-à-vis du dollar américain.