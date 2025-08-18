RentrÃ©e scolaire 2025-2026 : Le CNP publie plus de 15 millions de manuels

En prÃ©vision de la rentrÃ©e scolaire 2025-2026, le Centre national pÃ©dagogique (CNP) a annoncÃ© la publication de 206 titres destinÃ©s aux Ã©lÃ¨ves, pour un total de 15,08 millions dâ€™exemplaires.

Selon un document du ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation, le CNP a publiÃ© 314 titres toutes catÃ©gories confondues, pour plus de 16 millions dâ€™exemplaires.

La rÃ©partition est la suivante :

-Enseignement de base : 76 titres, reprÃ©sentant plus de 11,669 millions dâ€™exemplaires.

-Enseignement secondaire : 130 titres, pour 2,307 millions dâ€™exemplaires, dont 55 % dÃ©jÃ distribuÃ©s.

-Guides pÃ©dagogiques : 93 titres, soit 68 800 exemplaires, avec 30 % dÃ©jÃ livrÃ©s.

-Titres spÃ©cifiques pour les enfants tunisiens Ã lâ€™Ã©tranger : 15 titres, pour 26 200 exemplaires.

Cette publication vise Ã assurer lâ€™accÃ¨s des Ã©lÃ¨ves aux manuels scolaires et ressources pÃ©dagogiques nÃ©cessaires dÃ¨s la rentrÃ©e, tout en rÃ©pondant aux besoins spÃ©cifiques de lâ€™enseignement national et des enfants tunisiens rÃ©sidant Ã lâ€™Ã©tranger.

