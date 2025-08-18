RentrÃ©e scolaire 2025-2026 : Le CNP publie plus de 15 millions de manuels

18-08-2025

En prÃ©vision de la rentrÃ©e scolaire 2025-2026, le Centre national pÃ©dagogique (CNP) a annoncÃ© la publication de 206 titres destinÃ©s aux Ã©lÃ¨ves, pour un total de 15,08 millions dâ€™exemplaires.

Selon un document du ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation, le CNP a publiÃ© 314 titres toutes catÃ©gories confondues, pour plus de 16 millions dâ€™exemplaires.

La rÃ©partition est la suivante :

-Enseignement de base : 76 titres, reprÃ©sentant plus de 11,669 millions dâ€™exemplaires.

-Enseignement secondaire : 130 titres, pour 2,307 millions dâ€™exemplaires, dont 55 % dÃ©jÃ  distribuÃ©s.

-Guides pÃ©dagogiques : 93 titres, soit 68 800 exemplaires, avec 30 % dÃ©jÃ  livrÃ©s.

-Titres spÃ©cifiques pour les enfants tunisiens Ã  lâ€™Ã©tranger : 15 titres, pour 26 200 exemplaires.

Cette publication vise Ã  assurer lâ€™accÃ¨s des Ã©lÃ¨ves aux manuels scolaires et ressources pÃ©dagogiques nÃ©cessaires dÃ¨s la rentrÃ©e, tout en rÃ©pondant aux besoins spÃ©cifiques de lâ€™enseignement national et des enfants tunisiens rÃ©sidant Ã  lâ€™Ã©tranger.

Gnetnews

 

Fil d'actualitÃ©s

Gaza : Plus de 60 Palestiniens tuÃ©s en 24 heures, le bilan dÃ©passe

18-08-2025

Olfa Hamdi annonce avoir reÃ§u des correspondances officielles de lâ

18-08-2025

Tunisie: Vers lâ€™instauration de la sÃ©ance unique dans les Ã©tabli

18-08-2025

RentrÃ©e scolaire 2025-2026 : Le CNP publie plus de 15 millions de m

18-08-2025

Temps forts

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

SociÃ©tÃ© SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
SociÃ©tÃ© Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une
SociÃ©tÃ© Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualitÃ©s

Gaza : Plus de 60 Palestiniens tuÃ©s en 24 heures, le bilan dÃ©passe les 62 000

18-08-2025

Olfa Hamdi annonce avoir reÃ§u des correspondances officielles de lâ€™UE et des

18-08-2025

Tunisie: Vers lâ€™instauration de la sÃ©ance unique dans les Ã©tablissements sco

18-08-2025

RentrÃ©e scolaire 2025-2026 : Le CNP publie plus de 15 millions de manuels

18-08-2025

Temps forts

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du coworking

25-04-2025

Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025