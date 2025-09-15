Rentrée scolaire 2025-2026 : Transtu renforce son parc de bus et de rames pour les élèves et étudiants

15-09-2025

La Société des Transports de Tunis (Transtu) a annoncé lundi 15 septembre 2025 une augmentation significative de sa flotte à l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026. Selon un communiqué, environ 750 bus sont programmés pour cette nouvelle année, dont 140 dédiés au transport scolaire et universitaire.

Du côté du réseau ferroviaire, 68 rames sont prêtes à être exploitées, réparties entre 56 rames de métro et 12 trains TGM, contre 490 bus – dont 120 réservés aux élèves et étudiants – et 52 rames lors de la rentrée précédente.

Cette mise à niveau marque une progression notable par rapport à la saison passée : +53 % pour les bus sur les lignes régulières, +20 % pour ceux affectés au transport scolaire et universitaire, et +30 % pour le réseau ferroviaire. La société a précisé que la réhabilitation de 7 rames de métro sera achevée d’ici la fin 2025.

Transtu a également invité ses usagers à préserver les équipements, à maintenir la propreté des stations et à éviter tout comportement irrespectueux envers le personnel et le matériel, rappelant que ces pratiques nuisent à la qualité du service.

Enfin, la société a indiqué que la campagne de vente des abonnements, valables sur ses deux réseaux, se poursuit dans les bureaux de poste et agences commerciales.

