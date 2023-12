Réunion de la commission nationale chargée des négociations sur la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAF)

La cheffe du cabinet de la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Lamia Abroug, a présidé ce jeudi 14 décembre 2023 la première réunion de la Commission Nationale chargée des négociations et du suivi de la mise en œuvre de l’accord établissant la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAF). Cette commission regroupe des représentants des secteurs public et privé.

Cette réunion inaugurale s’inscrit dans le cadre de la préparation de la présentation du projet de la stratégie nationale pour la mise en œuvre de l’accord de la ZLECAF, en collaboration avec la Commission Économique pour l’Afrique (CEA). La CEA est également chargée de présenter le brouillon initial de l’étude demandée par le côté tunisien, portant sur l’exportation tunisienne de biens et de services vers le marché africain.

Au cours de cette réunion, Lamia Abroug a souligné l’importance des travaux de cette commission, compte tenu des responsabilités qui lui incombent et des échéances à venir au niveau continental. Ces échéances comprennent la finalisation des négociations sur les règles d’origine non convenues et dans le secteur des services, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de l’accord. Elle a insisté sur l’engagement continu des membres de la commission pour assurer le succès de ce processus et garantir une utilisation maximale des avantages économiques de cet accord au profit de l’économie nationale.

Mme Abroug a ajouté que la Tunisie est l’un des premiers pays africains à avoir signé et ratifié cet accord, figurant également parmi les huit premiers pays à avoir entamé la mise en œuvre effective de l’accord.

Dans le même contexte, cette dernière a souligné que cet accord représente une opportunité précieuse pour la Tunisie de diversifier ses partenariats et d’accéder à de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne. Il permettra également d’augmenter les échanges commerciaux dans les deux sens et, par conséquent, de réaliser une intégration plus poussée de l’économie tunisienne dans l’espace africain.

Au cours de la réunion, une présentation a été faite sur les principaux points de l’accord, mettant en lumière les mécanismes et les avantages qu’il offre aux acteurs économiques. L’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accord a également été discuté, ainsi que l’importance de veiller à activer toutes ses clauses. De plus, plusieurs équipes de travail ont été créées pour négocier sur des sujets spécifiques et prioritaires, tels que le secteur du textile et de l’habillement, les composants automobiles, les services, notamment une équipe dédiée à suivre la mise en œuvre du projet de réhabilitation du poste frontalier de Ras Jdir dans le cadre de l’approche des passages commerciaux terrestres pour la région continentale, le positionnant comme une porte d’entrée vers l’Afrique.

