Saïed en visite surprise à la clinique El Omrane et à la Pharmacie centrale : il exige un stock stratégique de médicaments

Le président de la République a constaté de visu les dysfonctionnements dans la distribution des médicaments et a ordonné des solutions concrètes pour soulager les patients contraints d’attendre des heures dès l’aube.

Le président de la République Kaïs Saïed s’est rendu, mercredi matin 25 mars, à la clinique El Omrane à Tunis, établissement relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), à l’instar des cliniques de Cité El Khadhra, Bizerte, Sousse, Sfax et Metlaoui.

Des heures d’attente insupportables

Au cours de cette visite, le chef de l’État s’est informé des modalités de distribution des médicaments et des mécanismes de prise de rendez-vous, relevant plusieurs défaillances dans la qualité des services de santé et l’approvisionnement en médicaments. Il a notamment constaté qu’un grand nombre de patients sont contraints de se présenter à la clinique dès les premières heures de l’aube et d’attendre plusieurs heures avant d’être pris en charge — un établissement pourtant reconnu comme l’un des principaux centres spécialisés dans la distribution de médicaments spécifiques et la dialyse.

Face à ce constat, Saïed a appelé à l’adoption de mécanismes alternatifs, dont la mise à disposition de véhicules dédiés au transport et à la livraison des médicaments à domicile pour les patients dont l’état ne nécessite pas un déplacement. Une mesure qui, selon lui, permettrait à la fois de réduire la pénibilité des trajets pour les malades et de garantir les conditions optimales de conservation des médicaments.

Le président a réaffirmé que le droit à la santé est un droit humain fondamental et que la couverture sociale doit être garantie à tous les citoyens, dans toutes les régions du pays. Il a également échangé avec plusieurs patients présents, écoutant leurs préoccupations et soulignant que de nombreuses situations individuelles ne peuvent être résolues que dans le cadre d’une approche nationale globale, sur laquelle le travail se poursuit sans relâche.

Un stock stratégique de médicaments ordonné

Le chef de l’État s’est ensuite rendu au siège de la Pharmacie centrale de Tunisie à El Menzah, où il a tenu une réunion avec ses responsables. Il leur a donné pour instruction de constituer un stock stratégique de médicaments, en particulier les médicaments vitaux, afin de prévenir les pénuries récemment enregistrées dans les traitements du diabète, de l’hypertension et des maladies thyroïdiennes, ainsi que certains médicaments spécifiques et essentiels.