Santé et IA : La Tunisie présente ses innovations à Séoul

17-09-2025

Le ministre de la Santé, Dr. Mustafa Farjani, a représenté la Tunisie mercredi 17 septembre 2025 lors de la quatrième édition du World Bio Summit à Séoul, soulignant l’engagement du pays à utiliser la technologie comme levier de justice sanitaire et d’amélioration de la qualité des services de santé.

Dans son intervention, Dr. Farjani a proposé de renforcer la coopération en intelligence artificielle dans le domaine de la santé, afin de développer des solutions numériques pour le diagnostic, la télémédecine, la formation des médecins et chercheurs, ainsi que le soutien aux start-ups innovantes.

Le ministre a également annoncé le lancement du centre national de formation biotechnologique Biotraining, conforme aux standards GMP, visant à renforcer les capacités africaines dans la production de médicaments et vaccins, et a appelé à connecter les pôles biotechnologiques entre l’Asie et l’Afrique.

Par ailleurs, Dr. Farjani a mis en avant l’importance de la coopération dans le domaine Age-Tech, pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées, en s’inspirant de l’expérience de la Corée du Sud. Il a enfin invité les partenaires internationaux à investir et collaborer avec la Tunisie, afin de rendre accessibles à tous les fruits de l’innovation en santé.

