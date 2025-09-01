Santé : Prudence recommandée lors de l’achat et de l’utilisation des parfums

01-09-2025

Le chef du service de contrôle des produits cosmétiques et de protection de la santé corporelle à l’Agence nationale d’évaluation des risques, Zied Snoussi, a mis en garde, lundi 1er septembre 2025, contre l’achat de parfums sur les marchés parallèles, invitant le public à privilégier les points de vente officiels et contrôlés.

Dans une interview accordée à la Radio nationale, M. Snoussi a souligné que les magasins réglementés font l’objet d’un contrôle strict par les autorités compétentes. Il a averti que la majorité des parfums contrefaits ne respectent pas les normes de qualité et échappent à tout contrôle sanitaire.

Concernant les parfums à base de formules naturelles, souvent sans alcool, le responsable recommande leur usage aux femmes enceintes, plutôt que les parfums chimiques. Il a également conseillé de ne pas s’exposer au soleil après application, d’éviter le contact avec les yeux et de préférer l’application sur les vêtements plutôt que directement sur la peau pour limiter les risques d’effets indésirables.

