Sécurité et lutte contre la spéculation : Saïed reçoit le ministre de l’Intérieur et passe en revue les opérations récentes

26-05-2026

Le chef de l’État a affiché sa détermination à poursuivre sans relâche la traque des réseaux de manipulation des prix.

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu hier après-midi, 25 mai, au palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri et le secrétaire d’État chargé de la Sécurité nationale Sofiane Bessadok. La réunion a été consacrée au bilan des opérations sécuritaires menées dans le Grand Tunis, qui ont abouti à l’arrestation de plusieurs individus faisant l’objet de mandats de recherche pour des infractions de droit commun, notamment liées au trafic de stupéfiants.

L’entretien a également porté sur les interventions conduites par les forces de sécurité dans plusieurs régions du pays en vue de démanteler des réseaux de spéculation et de monopole, dont les agissements ont délibérément provoqué une flambée des prix, au détriment aussi bien des producteurs que des consommateurs.

Le chef de l’État a réaffirmé que cette orientation constitue une politique d’État constante, qui se poursuivra sans fléchir jusqu’à l’éradication définitive de ce qu’il a qualifié de hausse criminelle et incontrôlée des prix.

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