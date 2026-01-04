Serie A-J18 : Le Napoli assure contre la Lazio

04-01-2026

Le Napoli a parfaitement lancé son année 2026 en s’imposant avec maîtrise sur la pelouse de la Lazio (0-2) ce dimanche au Stadio Olimpico. Les hommes d’Antonio Conte ont scellé le sort de la rencontre dès la première période grâce à deux passes décisives de Matteo Politano, offrant l’ouverture du score à Leonardo Spinazzola (13e) d’une volée ajustée, puis le but du break à Amir Rrahmani (32e) de la tête.

Si les Napolitains ont globalement dominé les débats, la fin de match a basculé dans la nervosité avec pas moins de trois cartons rouges distribués en fin de partie (Tijjani Noslin et Adam Marušić côté Lazio, Pasquale Mazzocchi côté Naples). Grâce à ce succès, le Napoli s’empare de la deuxième place de la Serie A, à un petit point du leader milanais.

