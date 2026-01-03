Serie A-J17 : Nul frustrant pour la Juventus

Pour leur premier match de l’année 2026, la Juventus a concédé un nul frustrant à domicile face à Lecce (1-1) ce samedi 3 janvier. Surpris juste avant la pause par l’ouverture du score de Lameck Banda (45e+1) suite à une erreur défensive, les Bianconeri ont réagi rapidement au retour des vestiaires grâce à une égalisation de Weston McKennie (49e).

Malgré une domination nette en seconde période, les hommes de Luciano Spalletti ont manqué l’occasion de l’emporter lorsque Jonathan David a vu son penalty stoppé par l’excellent gardien adverse, Wladimiro Falcone, à la 66e minute. Ce coup d’arrêt laisse la « Vieille Dame » à la 5e place du classement, distancée par le Milan AC dans la course au titre.