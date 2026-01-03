Serie A-J18 : Milan domine Cagliari et repasse premier

L’AC Milan s’est imposé de justesse sur la pelouse de Cagliari (0-1) ce vendredi 2 janvier 2026. Après une première période assez fermée et avare en occasions, les Rossoneri ont fait la différence dès le retour des vestiaires grâce à un but de Rafael Leão (50e), parfaitement servi par Adrien Rabiot. Malgré une prestation courageuse des Sardes et les débuts de Niclas Füllkrug sous ses nouvelles couleurs milanaises en fin de match, le score n’a plus évolué.

Cette victoire permet aux hommes de Massimiliano Allegri de s’emparer provisoirement de la première place du classement, mettant la pression sur l’Inter et Naples.