Serie A-J19 : La Roma retrouve la victoire

Pour cette 19e journée de Serie A, l’AS Rome s’est imposée avec autorité sur la pelouse de Lecce avec un score final de 2-0, rebondissant ainsi après sa récente défaite contre l’Atalanta. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont pris l’avantage dès la 14e minute grâce à Evan Ferguson, parfaitement servi par une passe subtile de Paulo Dybala. Malgré quelques tentatives de réaction de Lecce, la Louve a scellé le sort de la rencontre à la 71e minute par l’intermédiaire d’Artem Dovbyk, qui a conclu de près après une frappe déviée de Niccolò Pisilli.

Cette victoire permet aux Romains de grimper provisoirement à la 4e place du classement, tandis que Lecce reste englué dans la seconde moitié du tableau.