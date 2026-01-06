Serie A-J19 : La Roma retrouve la victoire

06-01-2026

Pour cette 19e journée de Serie A, l’AS Rome s’est imposée avec autorité sur la pelouse de Lecce avec un score final de 2-0, rebondissant ainsi après sa récente défaite contre l’Atalanta. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont pris l’avantage dès la 14e minute grâce à Evan Ferguson, parfaitement servi par une passe subtile de Paulo Dybala. Malgré quelques tentatives de réaction de Lecce, la Louve a scellé le sort de la rencontre à la 71e minute par l’intermédiaire d’Artem Dovbyk, qui a conclu de près après une frappe déviée de Niccolò Pisilli.

Cette victoire permet aux Romains de grimper provisoirement à la 4e place du classement, tandis que Lecce reste englué dans la seconde moitié du tableau.

Fil d'actualités

Mercato : Hamza Rafiaa à l’Espérance de Tunis ?

06-01-2026

CAN 2025 : L’Algérie passe in extremis

06-01-2026

Serie A-J19 : La Roma retrouve la victoire

06-01-2026

Serie A-J18 : L’Inter domine Bologne et reprend la tête

04-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Mercato : Hamza Rafiaa à l’Espérance de Tunis ?

06-01-2026

CAN 2025 : L’Algérie passe in extremis

06-01-2026

Serie A-J19 : La Roma retrouve la victoire

06-01-2026

Serie A-J18 : L’Inter domine Bologne et reprend la tête

04-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025