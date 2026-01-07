Serie A-J19 : L’Inter solide au poste

Pour la 19e journée de Serie A, l’Inter Milan a consolidé son fauteuil de leader en s’imposant 2-0 sur la pelouse de Parme ce mercredi 7 janvier 2026. Profitant du match nul de Naples un peu plus tôt dans la soirée, les Nerazzurri ont fait preuve de réalisme au Stade Ennio Tardini.

Federico Dimarco a ouvert le score juste avant la pause d’une frappe précise (42e), avant que Marcus Thuram ne scelle définitivement la victoire dans le temps additionnel (90+8e) au terme d’un contre éclair. Ce succès permet aux hommes de Cristian Chivu de prendre quatre points d’avance en tête du championnat, confirmant leur excellente dynamique en ce début d’année.