Serie A-J20 : La Roma redresse la tête

10-01-2026

Lors de cette 20e journée de Serie A disputée ce samedi 10 janvier 2026 au Stadio Olimpico, l’AS Rome a logiquement dominé Sassuolo sur le score de 2-0. Bien que bousculés par séquences et sauvés par un excellent Mile Svilar, les Giallorossi de Gian Piero Gasperini ont su faire la différence grâce à des buts de Manu Koné et Matías Soulé.

Cette victoire solide permet à la Louve de consolider sa place dans le top 4 et de rester au contact du podium, tandis que Sassuolo, malgré une prestation courageuse, enchaîne un sixième match sans succès en championnat.

