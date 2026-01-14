Serie A-J20 : Le Napoli perd encore des points

Le Napoli a concédé un match nul frustrant 0-0 face à une équipe de Parme héroïque au Stade Diego Armando Maradona. Privés de leur entraîneur Antonio Conte (suspendu), les Napolitains ont pourtant cru ouvrir le score dès la 11e minute par Scott McTominay, mais le but a été annulé par la VAR pour un hors-jeu millimétré de Pasquale Mazzocchi au début de l’action.

Malgré une domination écrasante (près de 70 % de possession) et une pression constante en fin de match, les Partenopei se sont heurtés à un Filippo Rinaldi impérial : pour ses débuts en équipe première, le jeune gardien parmesan a multiplié les arrêts déterminants, notamment devant Alessandro Buongiorno et Lorenzo Lucca. Ce résultat nul freine les ambitions de titre du Napoli, qui laisse l’Inter Milan s’échapper en tête du classement.