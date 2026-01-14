Serie A : L’Inter gagne et creuse l’écart

L’Inter Milan a conforté sa place de leader en s’imposant de justesse 1-0 face à une équipe de Lecce particulièrement accrocheuse à San Siro. Après avoir été tenus en échec par Naples le week-end dernier, les hommes de Cristian Chivu ont dû patienter avant de trouver la faille dans le verrou défensif des Pouilles.

Le salut est venu de l’inévitable Lautaro Martínez, qui a inscrit l’unique but de la rencontre, permettant aux Nerazzurri de reprendre leurs distances en tête du championnat face à la pression du Milan AC. Malgré une fin de match nerveuse et quelques contres dangereux de Lecce, l’Inter a assuré l’essentiel grâce à sa solidité défensive et à un Yann Sommer vigilant, confirmant son statut de grand favori pour le Scudetto.