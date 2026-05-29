Sidi Bouzid : deux morts et sept hospitalisés après une intoxication familiale à Meknassi

Deux personnes ont perdu la vie et sept autres ont été hospitalisées à la suite d’une intoxication collective survenue jeudi 28 mai 2026 à Meknassi, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Les neuf victimes appartiennent à une même famille.

Selon le directeur régional de la santé, Salem Naciri, la première victime est décédée à l’hôpital local de Meknassi, tandis que la seconde a succombé en cours de transfert vers le CHU de Sidi Bouzid. Les sept autres membres de la famille, dont l’état est décrit comme stable, ont été admis au CHU et placés sous surveillance médicale continue.

Des prélèvements et analyses ont été diligentés afin de déterminer les causes exactes de l’intoxication. Des équipes de terrain ont par ailleurs été mobilisées pour appuyer les opérations de prélèvement et assurer le suivi de l’enquête sanitaire en cours.