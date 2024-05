Signature d’une convention de partenariat pour renforcer l’artisanat et les familles productives

Une convention de partenariat a été officiellement signée aujourd’hui entre le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et la Fédération arabe des familles productives et des métiers de l’artisanat.

Selon un communiqué du ministère, cette entente vise à renforcer la coopération entre les deux entités dans divers domaines, notamment en facilitant l’échange de données spécifiques concernant les familles productives et les métiers de l’artisanat, ainsi que la promotion et la commercialisation des produits dans les foires arabes et internationales, tout en respectant les normes de qualité.

La ministre de la Famille, Amel Belhaj Moussa, et le président de la Fédération, Mohamed Abdelbasset El Qadah, ont apposé leurs signatures sur ce document, soulignant ainsi l’objectif commun de diversifier les sources de revenus des familles actives dans le secteur de l’artisanat. Cela inclut également l’échange d’expériences réussies, l’élaboration d’un guide arabe unifié, ainsi que la formation et l’accès aux circuits de commercialisation.

Dans le cadre de cette convention, les deux parties se sont engagées à créer une commission conjointe chargée d’élaborer un plan d’exécution détaillé, comprenant un programme d’activités et de suivi, ainsi qu’à préparer un rapport d’évaluation tripartite.

Amel Belhaj Moussa a souligné que cette convention visait à favoriser l’échange d’expertises et l’organisation de foires pour la commercialisation des produits des familles productives. Elle a également exprimé son désir de tirer parti des expériences des pays arabes membres de la fédération.

De son côté, Mohamed Abdelbasset El Qadah a précisé que son organisation travaillait en collaboration avec le conseil de l’union économique arabe et la ligue des états arabes pour renforcer et soutenir les familles productives en matière de formation, d’insertion et de participation aux foires arabes et internationales pour la commercialisation de leurs produits.

Gnetnews