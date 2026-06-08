Sousse : un jeune homme de 18 ans se noie sur la plage de Boujaafar

08-06-2026

Le corps de la victime a été repêché ce lundi matin par les équipes de la Protection civile.

Les équipes de plongée et de secours de la direction régionale de la Protection civile de Sousse ont repêché ce lundi matin le corps d’un jeune homme sur la plage de Hadhramout, communément appelée « Bahr El Zebla ».

La victime, née en 2008 et originaire de la délégation de Msaken, s’était noyée quelques heures plus tôt alors qu’elle se baignait sur la plage de Boujaafar.

Le corps a été transféré au service de médecine légale de l’hôpital universitaire Farhat Hached de Sousse pour les examens médico-légaux et l’accomplissement des procédures légales en vigueur.

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