Stade Tunisien : Edem Arous s’en va en Turquie

02-09-2025

Après Khalil Ayari, le Stade Tunisien s’apprête à libérer un autre de ses jeunes talents.

Edem Arous, l’une des pièces maitresses de la défense stadiste, devrait quitter le complexe Hedi Naifer pour prendre la direction de la Super Lig turque après un accord conclu entre les directions des deux formations.

Le joueur stadiste devrait s’engager aujourd’hui avec le Kasimpasa, club où évolue déjà l’international tunisien Mortadha Ben Ouannes.

Le mercato estival en Turquie se poursuivra jusqu’au vendredi 12 septembre.

Fil d'actualités

Tunisie : Le ministre de l’Équipement visite les projets de prote

02-09-2025

Zaghouan : 156 activités religieuses prévues pour célébrer le Mo

02-09-2025

La SNCFT lance la vente des abonnements scolaires et universitaires

02-09-2025

La Fondation Fidaa annonce le versement de bourses pour l’année s

02-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Tunisie : Le ministre de l’Équipement visite les projets de protection contre

02-09-2025

Zaghouan : 156 activités religieuses prévues pour célébrer le Mouled

02-09-2025

La SNCFT lance la vente des abonnements scolaires et universitaires 2025-2026

02-09-2025

La Fondation Fidaa annonce le versement de bourses pour l’année scolaire 2025

02-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025