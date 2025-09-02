Stade Tunisien : Edem Arous s’en va en Turquie

Après Khalil Ayari, le Stade Tunisien s’apprête à libérer un autre de ses jeunes talents.

Edem Arous, l’une des pièces maitresses de la défense stadiste, devrait quitter le complexe Hedi Naifer pour prendre la direction de la Super Lig turque après un accord conclu entre les directions des deux formations.

Le joueur stadiste devrait s’engager aujourd’hui avec le Kasimpasa, club où évolue déjà l’international tunisien Mortadha Ben Ouannes.

Le mercato estival en Turquie se poursuivra jusqu’au vendredi 12 septembre.